Schifani,politica sappia scegliere i migliori professionisti

"La politica deve avere la capacità di scegliere i migliori professionisti per la realizzazione dei progetti di sviluppo".

Lo ha detto il presidente della Regione Renato Schifani inaugurando stamani a Palermo la fermata Libertà dell'Anello ferroviario. Con lui erano presenti il sindaco Roberto Lagalla, il prefetto Massimo Mariani e il presidente di Rfi, Dario Lo Bosco.

"È importante garantire la sinergia tra le istituzioni - ha proseguito Schifani - così come è accaduto per questa opera che ha visto protagonisti Rfi, Regione e Comune. È decisiva la scelta dei professionisti migliori, come ci ha dimostrato l'Autorità portuale diretta da Pasqualino Monti che ha restituito il mare ai palermitani".



