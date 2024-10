Palermo, avviata seconda fase dell'anello ferroviario

Con l'apertura della fermata Libertà (ingresso in via Lazio, all'altezza di via Sicilia) restano da aprire solo due stazioni per il completamento della prima fase dell'anello ferroviario di Palermo. Sono Porto e Politeama. "Verranno definite entro settembre 2025", ha assicurato Dario Lo Bosco, presidente di Rete ferroviaria italiana. A quel punto sarà percorribile su rotaia un tracciato di 6,7 chilometri, per gran parte sottoterra. Intanto la seconda fase dell'Anello è avviata. "Entro l'inizio del prossimo anno consegneremo i lavori, che saranno completati in quattro anni, per la realizzazione della linea che andrà dal Politeama a Notarbartolo (1,6 chilometri, ndr)", afferma il direttore Investimenti area Sicilia e Calabria di Rete ferroviaria italiana. Verrà costruita la fermata Turrisi Colonna che si connetterà con Lolli, lungo il Passante ferroviario. La progettazione esecutiva è stata affidata nel febbraio scorso. Le opere, per 90 milioni, saranno realizzate dalla D'Agostino Costruzioni, la società per azioni con sede ad Avellino che ha costruito la fermata Libertà, inaugurata oggi, che si trova tra la stazione Notarbartolo (attraversata dal Passante ferroviario) e la fermata Imperatore Federico.



