Lagalla, sinergia istituzionale per la mobilità a Palermo

"Quando, a distanza di pochi mesi, si inaugurano due fermate in una città significa che c'è una sinergia istituzionale per mitigare il disagio dei collegamenti a Palermo". Lo ha detto il sindaco Roberto Lagalla intervenendo all'entrata in esercizio della fermata Libertà dell'Anello ferroviario. (che segue quella, del luglio scorso, della fermata Alcide De Gasperi lungo il Passante). "La città ha vissuto stagione in cui i problemi venivano affrontati per frazioni o per pezzi - ha detto Lagalla - noi stiamo cercando di affrontarli, insieme a Regione e Rfi, in modo sistematico mettendo attorno ad uno stesso tavolo tutti i soggetti portatori di legittimi interessi e di possibili iniziative. Siamo stati criticati perché non allarghiamo la Ztl e non pedonalizziamo altre aree. Ma questo va fatto secondo un progetto complessivo che preveda anche i parcheggi e le alternative valide per andare da un punto all'altro della città. Siamo impegnati sul completamento del Passante a doppio binario e dell'Anello.

Abbiamo firmato una convenzione che permetterà di riqualificare l'area che collega la stazione Lolli a Notarbartolo".



