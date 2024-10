Kore Enna,Schifani inaugura nuovo polo didattico di Medicina

Inaugurato questa mattina a Enna, il nuovo polo didattico e scientifico della scuola di medicina e chirurgia dell'università Kore di Enna all'interno dell'ospedale Umberto. Presente il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha definito l'iniziativa "un importante momento di arricchimento dell'offerta didattica".

"Non può che essere salutata con estremo favore - ha spiegato il governatore - si inserisce all'interno di un argomento più ampio, qual è quello dell'aumento dell'accesso alla facoltà di medicina, voluto fortemente dal ministro Bernini, che condivido. Un tema delicato che sta affrontando il ministro. Stiamo pagando a causa di una programmazione sbagliata del passato, sui numeri chiusi e se i Sicilia e nel Mezzogiorno mancano i medici, è anche perché, in passato, si è ecceduto sul numero chiuso".

"I bravi medici - ha osservato Schifani - emigrano al Nord perché meglio trattati, quindi viviamo questo stato di difficoltà. Stiamo reclutando i medici stranieri con un bando aperto, ma l'assenza di medici la risentiamo. Io sono fiducioso sul percorso iniziato, con la selezione che si fa negli anni, non con un quiz che può essere affidato alla fortuna".

"Continuiamo con i fatti e con le realizzazioni, con il nostro dinamismo- ha detto il presidente dell'università Kore, Cataldo Salerno - questo è un polo didattico per la scuola di medicina localizzato nell'area dell'ospedale per consentire la migliore integrazione tra le attività didattiche e le attività di tirocinio ma anche le attività di insegnamento dei docenti e le loro prestazioni assistenziali nell'ospedale".



