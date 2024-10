Incendio in appartamento a Palermo, palazzo evacuato

Un incendio è divampato oggi attorno alle 5.30 in via Maggiore Toselli nell'appartamento dell'ultimo piano del palazzo al civico 66. Sono state impegnate diverse squadre dei vigili del fuoco. Dentro l'appartamento c'era una donna con il proprio cane che è stata soccorsa dalle squadre antincendio e trasportata in ospedale dai sanitari del 118. Durante lo spegnimento del rogo l'edificio è stato evacuato. Alla fine delle operazioni tutte gli inquilini sono tornati a casa. Solo l'appartamento interessato dalle fiamme non potrà essere abitato senza interventi di manutenzione. Le operazioni di messa in sicurezza e bonifica dei luoghi sono ancora in corso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA