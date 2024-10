Graduation Day 2024, all'UniPA si festeggiano i neolaureati

Si è concluso con il classico lancio del "tocco" il Graduation Day 2024, la cerimonia dell'università di Palermo per festeggiare i neolaureati magistrali. La cerimonia, che ha visto la partecipazione di 400 laureati si svolta oggi al Campus universitario di viale delle Scienze, nel piazzale del dipartimento di Ingegneria.

"Si tratta di un giorno molto speciale per festeggiare insieme il traguardo raggiunto e celebrare il profondo senso di appartenenza che lega la nostra comunità universitaria - dichiara il Rettore Massimo Midiri - l'ateneo forma, sostiene e garantisce agli studenti le migliori prospettive di futuro.

Riteniamo infatti che il rapporto tra ateneo e mondo del lavoro sia vitale in un territorio come il nostro - continua il Rettore - Per questo motivo ci siamo infatti fortemente impegnati, e rafforzeremo ancora maggiormente questo impegno, operando in stretta collaborazione con le imprese, per conciliare al meglio le esigenze professionali con gli obiettivi e le ispirazioni dei nostri giovani".

Ai saluti istituzionali del rettore e del sindaco Roberto Lagalla sono seguite le testimonianze di Iolanda Riolo, presidente dell'Irfis Sicilia, Giulia Trapletti, laureata in Scienze Politiche, Mihail Flavius Ciurezu, studente UniPa e amministratore Sun-Student University Network e Ornella Urzì, laureata UniPa e ricercatrice post dottorato al St. Anna Kinderkrebsforschung di Vienna.

È intervenuta l'attrice comica palermitana Teresa Mannino.





