Droga consegnata a domicilio, otto arresti nel Ragusano

Otto persone sono state arrestate dalla guardia di finanza del comando provinciale di Ragusa nell'ambito dell'operazione 'Home delivery' contro una 'piazza di spaccio' di Vittoria specializzata anche nella consegna di droga a domicilio.Nei loro confronti è stata eseguita un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip su richiesta della Procura Iblea che ipotizza i reati di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.

Militari delle Fiamme gialle hanno anche effettuato dieci perquisizioni a Vittoria e Comiso nelle abitazioni degli indagati e in luoghi in loro uso con il supporto di unità cinofile antidroga e antivaluta del gruppo guardia di finanza di Siracusa. Durante i controlli sono stati trovati e sequestrati 6,15 g di cocaina, 9 grammi di marijuana, 1.400 euro in contanti, 10 cellulari e materiale per il il taglio e il confezionamento dello stupefacente.

Nel dettaglio, le indagini, delegate alla compagnia di Vittoria dalla Procura di Ragusa, hanno consentito di individuare una piazza di spaccio, dedita al traffico e alla consegna a domicilio di sostanze stupefacenti nel vittoriese, gestita da soggetti italiani e da un extracomunitario.

Le attività investigative, che si sono avvalse di appostamenti e pedinamenti, hanno permesso di appurare come l'immobile, oggi sottoposto a sequestro preventivo, fosse frequentato da diverse decine di avventori al giorno, con flussi che hanno raggiunto un centinaio di persone nei fine settimana: alcuni clienti, peraltro, dopo l'acquisto della dose di cocaina hanno proceduto, anche in pieno giorno, alla sua immediata consumazione nelle adiacenze del luogo di spaccio.



