A Comiso nuovo cimitero con area per musulmani

Inaugurato, ieri il secondo cimitero di Comiso. Sorge a ridosso dell'abitato della frazione di Pedalino e ha una novità: un'area destinata alla sepoltura di persone di altre fedi e soprattutto musulmane. Un cimitero islamico nel cimitero di Pedalino: è il secondo in Sicilia, tra i pochi in Italia Sorge su un'area di 5.500 metri quadri, in contrada Bosco Cicogne. Il primo lotto realizzato potrà ospitare fino a 900 defunti. Per l'inaugurazione erano presenti il console di Tunisia a Palermo, Mohamed Ali Mahjoub, Il vice console del Marocco, il presidente della Federazione islamica di Sicilia, mentre il presidente della comunità Islamica di Sicilia, Kheit Abdelhafid, ha inviato un messaggio. Alla cerimonia hanno partecipato anche l'imam Cheick Mamadou Sylla e il vescovo di Ragusa Giuseppe La Placa.

La provincia di Ragusa accoglie un gran numero di immigrati provenienti dal Nord Africa. Vi sono molte famiglie di seconda generazione che hanno ormai residenza stabile e l'esigenza di un luogo di sepoltura che possa accogliere i riti funebri della fede islamica era molto sentita. In Sicilia, un primo piccolo cimitero islamico è sorto a Messina, nel 2015. L'area destinata alle sepolture islamiche è ben delimitata, con ingresso separato e destinato alle inumazioni, secondo i costumi della religione musulmana. Nel cimitero è stata realizzata anche una piccola area per la sepoltura degli animali da affezione.



