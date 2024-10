Tennis: prove d'orgoglio e vittorie per Palermo e Messina

Orgoglio e talento. Li hanno sfoggiati, a distanza, di una settimana i tennisti del Ct Palermo e del Ct Vela Messina, che hanno riscattato le precedenti brutte sconfitte con prestazioni di primo livello e affermazioni nette.

Nel girone 4 il Ct Palermo è riuscito a prevalere 4-2 su Forte dei Marmi, al termi di confronti molto serrati e duri. Successo molto importante in ottica secondo posto che garantisce la salvezza senza ricorrere ai play out. I cinque punti che separano il Ct Palermo dalla prima piazza occupata da Santa Margerita Ligure sembrano un gap troppo grande per essere comate nelle ultime due giornate, che Caruso e compagni giocheranno il 3 e il 10 novembre fuori casa, a Ravenna sul veloce indoor, e a Santa Margherita su erba sintetica.

Oggi grandissima prestazione in singolare e in doppio per Alessandro Giannesi, ligure, portacolori del Ct Palermo, che ha sconfitto Lorenzo Carboni, avversario diciannovenne, dopo 3 ore e 20 minuti di "battaglia", prima di ripetersi nel doppio in coppia con il diciassettenne Riccardo Surano del vivaio palermitano. I singolari si erano chiusi sul 3-1 grazie anche alle bellissime vittorie messe a segno da Gabriele Piraino e da Salvatore Caruso. Nulla da fare invece per Francesco Mineo superato da Marco Furlanetto. Nell'altro doppio, Potenza e Furlanetto hanno battuto Piraino e Caruso.

Molto positiva la trasferta in Trentino del Ct Vela Messina, che bissa la vittoria dell'andata contro l'Ata Battisti. Per i peloritani si tratta di un successo (5-1) di fondamentale importanza per risalire la classifica. Impeccabili i giocatori del Ct Vela Messina, che hanno vinto quattro singolari su quattro, con i fratelli Fausto e Giorgio Tabacco, l'italo-argentino Franco Egea e il portoghese Ferreira Silva.

Nei due influenti doppi una vittoria per la coppia Giorgio Tabacco-Ferreira Silva e una sconfitta per Fausto Tabacco e Fabio Varsalona.



