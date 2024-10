Pallamano: vittoria e vetta in A1 per le ragazze di Erice

Una vittoria sofferta, la terza in otto giorni, la sesta consecutiva su sei gare di campionato, proietta l'Handball Erice al primo posto del campionato di A1 femminile di pallamano. Dopo il successo per 35-26 su Padova, le Arpie affiancano Cassano Magnago al primo posto, alla vigilia proprio dello scontro diretto (in trasferta) contro le lombarde.

Padova non è stato un ostacolo semplice da superare. A metà gara Erice è avanti 18-13, con merito e senza frenesie, ma le avversarie restano in partita e provano a opporre resistenza, a spaventare le siciliane: arrivano a tre lunghezze, sotto 28-25, ma alla distanza cedono davanti all'esperienza e alla potenza delle Arpie.

"È stata una partita difficile - osserva la pivot Marianela Tarbuch - che abbiamo sempre avuto la certezza di vincere, ma che ci attendevamo un po' diversa. Abbiamo commesso diversi errori, ma contava solo vincere. Ha sicuramente pesato la fatica della terza gara consecutiva, con una lunga trasferta nel mezzo.

Ci prepareremo al meglio per la prossima, che sarà il primo vero scontro diretto".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA