E' morto il barbiere di Mattarella, aveva 85 anni

E' morto all'età di 85 anni Franco Alfonso, palermitano, diventato famoso in Italia come il barbiere del presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Il presidente, da oltre venti anni era un "cliente fedelissimo". Il salone si trova nella centralissima via Catania, a Palermo. Un uomo d'altri tempi che è stato il barbiere di fiducia "di molte personalità importanti". Ha aperto il suo negozio 61 anni fa e sono state migliaia le persone che si sono sedute sulle sue poltrone antiche in pelle.

Il "figaro" del capo dello Stato, era stato evocato proprio da Mattarella nell'ormai celebre fuori onda televisivo, durante l'emergenza Covid in cui il presidente della Repubblica, alle prese con un ciuffo ribelle, spiegava che anche lui, come tutti gli italiani, non aveva potuto recarsi dal suo barbiere.





