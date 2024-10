Calcio: Palermo; Dionisi, d'ora in poi questa determinazione

Soddisfatto e sorridente, ma anche critico ed esigente. Alessio Dionisi è un perfezionista e dopo il primo successo casalingo in campionato, ai danni della Reggiana, applaude il suo Palermo, invitandolo comunque a fare meglio.

"È giusto essere felici - ammette il tecnico rosanero - perché la vittoria in casa mancava. I tifosi ci hanno sostenuto dall'inizio e i ragazzi hanno dato tutto in campo. Comunque si può sempre fare meglio, ad esempio potevamo essere più aggressivi nella ripresa. Ho visto tante cose positive, dovremo avere sempre questa determinazione" L'allenatore applaude in particolare Gomes, non solo per il gol che ha sbloccato il risultato contro gli emiliani, ma per un determinante salvataggio sulla linea, nella ripresa. Un episodio che avrebbe rischiato di riaprire la partita.

"Gomes è stato spinto da tutti nel salvataggio - afferma Dionisi - è stato molto bravo e decisivo. Sono un suo estimatore.

Abbiamo interpretato bene la gara, una prestazione positiva da parte di tutti".



