Pallanuoto: Ekipe Orizzonte in Champions, l'Usve osso duro

L'Europa può cambiare la prospettiva dell'Ekipe Orizzonte che domina in Italia e vuol provare a ripetersi anche in Champions. La partita casalinga di domani alla piscina di Nesima (Catania) contro le ungheresi dell'Uvse Budapest è di gran lunga la più importante di questo avvio di stagione.

Le prime sei partite, tra Coppa Italia e campionato, sono state una formalità per le etnee, che hanno imposto la legge del più forte con una certa tranquillità. Le magiare dovrebbero essere un osso più duro, nell'ambito del girone D di Champions. Lo sa bene una delle due capitane (l'altra è Giulia Viacava) della formazione allenata da Martina Miceli, ovvero l'australiana Bronte Halligan. "Siamo pronte - sostiene la numero 2 rossazzurra - e felici di avere l'opportunità di giocare anche quest'anno in Champions League. L'Uvse è una grande squadra, ma in ambito europeo tutte le formazioni sono molto forti. La nostra stagione inizia realmente solo a partire da adesso.

Abbiamo fatto di tutto per arrivare nella miglior condizione possibile a questa sfida. Davanti ai nostri tifosi dovremo dimostrare di essere all'altezza di questo impegno".

Nell'altra sfida del raggruppamento, in programma domani alle 17 in Spagna, giocheranno Sant Andreu e BVSC Zuglo. Le prime due classificate del girone, che si disputerà con partite di andata e ritorno, accedono ai quarti della competizione.



