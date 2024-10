Inaugurata a Lucca Sicula la Festa dell'olio

È stata inaugurata a Lucca Sicula (Agrigento) la "Festa dell'olio", manifestazione giunta alla sua venticinquesima edizione consecutiva. In programma tre giorni di degustazioni ed eventi. Al taglio del nastro, insieme al sindaco Salvatore Dazzo, ha partecipato anche l'assessore regionale all'Agricoltura Salvatore Barbagallo.

"Un'iniziativa - ha detto l'esponente del governo Schifani - che la Regione Siciliana sostiene anche perché ci sarà anche l'olio tra le produzioni d'eccellenza del nostro territorio protagoniste della Sicilia 'Regione europea della gastronomia 2025'".

"Per noi questo appuntamento è di grande importanza - ha aggiunto il sindaco di Lucca Sicula Salvatore Dazzo - che organizziamo senza sosta da 25 anni, e che siamo riusciti a promuovere perfino durante gli anni del Covid".

A Lucca Sicula, comune dell'entroterra agrigentino di appena 1.700 abitanti, sono attive ben trecento aziende olivicole che lavorano su circa 2.500 ettari di terreno. "Aziende - ha concluso il sindaco - che recentemente hanno lanciato sul mercato anche una produzione biologica che sta riscuotendo molto successo, anche in Germania, Regno Unito e Stati Uniti".

Tra le iniziative collaterali della "Festa dell'olio", domani sera è in programma un concerto di Katia Ricciarelli, domenica il gran finale con uno spettacolo di cabaret con Sasà Salvaggio.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA