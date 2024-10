Rete museale Belicina alla Borsa del Turismo archeologico

La Rete Museale e Naturale Belicina parteciperà alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si terrà dal 31 ottobre al 3 novembre a Paestum. Il network associativo che raggruppa siti museali, culturali, archeologici e naturalistici tra le province di Trapani, Agrigento e Palermo, sarà al maggiore evento mondiale di promozione del turismo archeologico, in stretta collaborazione con il Gal "Valle del Belìce", presente con un suo stand alla manifestazione ospitata negli spazi del polo espositivo Next. In quell'ambito, caratterizzato dalla presenza di tantissimi operatori turistici internazionali, verrà colta l'occasione per promuovere l'offerta turistica di tutto il territorio, caratterizzato tra l'altro dalla presenza di importanti siti archeologici come i parchi di Selinunte, Segesta e Valle dei Templi di Agrigento. Sia il parco selinuntino, che quello segestano e quello agrigentino sono infatti soci della Rete Museale e Naturale Belicina, che tra i diversi itinerari proposti a visitatori e fruitori dei propri siti prevede anche uno specifico itinerario archeologico, da promuovere proprio nel corso della 26° edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, l'unico salone espositivo al mondo nel suo genere.

Ciò avverrà anche tramite lo svolgimento di incontri tematici, come quello previsto sabato 1 novembre sul tema "Viaggi ed esperienze culturali e naturalistiche nel paesaggio del Belìce", che avrà luogo all'interno dello stand del Gal "Valle del Belìce", rappresentato dal direttore Alessandro La Grassa, affiancato come relatore dal presidente della Rete Museale e Naturale Belicina, Giuseppe Maiorana.

La partecipazione della Rete alla Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico rientra nelle strategie del Piano Programmatico 2024/28 recentemente approvato dal direttivo, centrato sullo sviluppo e la valorizzazione del patrimonio materiale e immateriale della Valle del Belìce.



