Pallamano donne: A1; Handball Erice, quinta vittoria di fila

Non s'arresta la corsa senza macchie dell'Handball Erice: le ragazze allenate da Ignacio Aniz Legarra Iñaki s'impongono a domicilio, sul campo del Mezzocorona, per 35-15. La squadra siciliana resta a punteggio pieno, con la quinta affermazione in altrettanti incontri: sul parquet delle rivali altoatesine le Arpie decollano dopo i primi sei, sette minuti di sostanziale parità. Poi la superiorità emerge netta e prepotente, con le ospiti che non abbassano mai la guardia e dominano fino alla fine.

Da sottolineare non solo il talento dell'Handball Erice, ma anche la tenuta atletica, visto che la partita precedente era andata in scena solo tre giorni prima contro Casalgrande Padana.

Tempi stretti di recupero che continuano a ripetersi: la prossima gara di campionato, recupero della quarta giornata, sarà sabato in casa contro la Cellini Padova. Come contro il Mezzocorona assente Giulia Losio, convocata in nazionale.





