Operazione antidroga El Loco, ordinanza gip per 5 indagati

Un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per tre indagati, gli arresti domiciliari per uno e l'obbligo di dimora e di presentazione alla Polizia giudiziaria per un quinto. Sono le decisione del gip Catania, dopo gli interrogatori a cui erano stati sottoposti in applicazione della riforma Nordio, cinque indagati dell'operazione antidroga 'El Loco', della guardia di finanza, per cui la Procura aveva chiesto dei provvedimenti cautelari. I reati ipotizzati, a vario titolo, sono produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti, aggravati per tre di essi, dalla transnazionalità della condotta delittuosa.

L'inchiesta è quella scaturita da indagini del nucleo di polizia economico finanziaria di Catania, gruppo operativo antidroga del Gico, che portò il 26 settembre all'esecuzione di un'ordinanza cautelare nei confronti di nove presunti appartenenti a due diverse associazioni criminali che gestivano un vasto traffico di droga.

Il nuovo provvedimento del gip prevede la custodia cautelare in carcere per Carmelo Orazio Isaia, Rosario Platania e Michele Ierna, i domiciliari per Giuseppe Vinciguerra e l'obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria per Giuseppe Leonardi. Secondo la ricostruzione della Procura, Giuseppe Vinciguerra, 25 anni, avrebbe partecipato come investitore alla spedizione dalla Spagna di un carico di 80 kg di stupefacente, ordinandone una parte per poterla poi vendere. Iasia, 36 anni, e Platania, 37 anni, avrebbero provveduto a trasportare da Catania a Siracusa circa mezzo chilo di cocaina per poi cederla a un acquirente, salvo provvedere successivamente alla sostituzione con pari quantità di droga per lamentele ricevute sulla qualità del narcotico. Ierna, 24 anni, e Leonardi, 48 anni, avrebbero effettuato un trasporto dalla Spagna di circa 6 kg di marijuana e 5 kg di hashish. Nel complesso, l'operazione ha riguardato 21 indagati, di cui 14 destinatari di provvedimenti cautelari personali (12 in carcere, 1 agli arresti domiciliari e 1 obbligo di dimora e di presentazione alla polizia giudiziaria). È stato inoltre eseguito il sequestro preventivo, anche per equivalente, di disponibilità finanziarie e altre utilità nella disponibilità e di proprietà dei principali soggetti coinvolti fino alla concorrenza della somma di 485.000 euro, corrispondente al profitto derivante dal traffico di sostanze stupefacenti



