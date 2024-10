Borse studio Federico II a studenti, insediata commissione

Si è insediata questa mattina nell'ex Chiesa di Santi Elena e Costantino sede della Fondazione Federico II, la commissione chiamata a valutare gli elaborati degli studenti siciliani che hanno conseguito la maturità nel corso del 2024 per l'assegnazione di 75 borse di studio (25 da 2 mila euro riservate a quanti hanno ottenuto la votazione di 100/100 e le restanti 50 da 500 euro ciascuna a quanti hanno preso un voto inferiore).

L'insediamento della commissione è stato preceduta dall'intervento del presidente dell'Ars e della Fondazione, Gaetano Galvagno, alla presenza della dirigente della Fondazione Antonella Razete. "Obiettivo della Fondazione è quello di promuovere la conoscenza e la cultura anche tra i nostri giovani - ha detto Galvagno - si tratta della prima assegnazione di queste borse di studio per le quali l'Assemblea ha destinato 75 mila euro e con un buon riscontro di domande presentate".

Sono 166 gli elaborati che sono giunti entro i termini assegnati dal bando per due possibili tracce: la prima che analizza la figura di Federico II e l'altra che invita ad una riflessione sullo Statuto autonomistico siciliano.

La commissione è presieduta da Salvo Fleres, giornalista e deputato regionale per 4 legislature. Gli altri componenti sono Paola D'Arpa, (storico dell'arte), Antonio Giordano (giornalista e segretario della Stampa parlamentare siciliana), Domenico Cacciatore (avvocato) e tre funzionari della Fondazione Federico II Giovanni Battista Scaduto, Carmelo Antico, Alberto Randazzo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA