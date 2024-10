Tracks, un viaggio tra jazz e danza urbana al teatro Libero

Un ex jazzista, una cantante ambiziosa, un musicista disilluso e un brigante si incontrano in un'esplosiva mescolanza di ritmo, sogni e speranze - tra jazz, hip hop e danza urbana - in un intreccio di movimenti vorticosi e coinvolgenti, sfidandosi a domare le loro ambizioni e i loro destini.

Tutto questo è Tracks, creazione coreografica di Brahim Bouchelaghem per la Cie Zahrbat, presentata in collaborazione con l'Institut Français Italia, che giovedì 24 ottobre 2024 alle 21,15 apre la 57esima stagione internazionale del teatro Libero di Palermo, con repliche il 25 e il 26 ottobre.

L'opera di Bouchelaghem trae ispirazione non solo dalla vivacità musicale dei ruggenti anni '20, ma anche dai grandi del cinema muto come Charlie Chaplin e Buster Keaton, le cui atmosfere si riflettono nelle scenografie e nei costumi.

La colonna sonora, in cui si fondono hip hop e jazz classico, accompagna e amplifica l'energia esplosiva della danza, creando uno spettacolo che travolge e coinvolge lo spettatore.

Fin dalla sua nascita nel delta del Mississippi, il jazz ha rappresentato uno spazio di creatività e mescolanza, così come l'hip hop è diventato un terreno di espressione per le nuove generazioni. Tracks esplora questo dialogo tra due mondi apparentemente distanti, ma uniti dal comune linguaggio dell'improvvisazione e della libertà, offrendo un'esperienza scenica unica e avvincente.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA