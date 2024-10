Pop microscopy, le immagini scientifiche come arte

Il dipartimento di Fisica e Chimica "Emilio Segrè" dell'università di Palermo accoglie la mostra Pop Microscopy, che intreccia scienza e arte in un percorso visivo che evoca l'energia della Pop Art. L'esposizione curata da Claudia Diaspro presenta una collezione di venti immagini scientifiche ottenute tramite microscopio ottico, utilizzato nelle sue forme più avanzate per la ricerca scientifica. L'evento, organizzato a Palermo da Santi Macaluso, è promosso dall'Associazione Italiana Studenti di Fisica (AISF), con il contributo del Dipartimento di Fisica di Palermo (DiFC), del Piano Lauree Scientifiche (PLS), della Società Italiana di Biofisica Pura ed Applicata (SIBPA) e del Dipartimento di Progettazione e Arti Applicate (DPA) dell'Accademia di Belle Arti di Palermo.

Queste opere, fornite da rinomati scienziati tra cui i premi Nobel Martin Chalfie e Stefan Hell, sono già state esposte in contesti prestigiosi come il Festival della Scienza a Genova, l'Accademia di Belle Arti di Carrara, l'Anno della Luce a Parma, l'Università della Florida e all'ambasciata italiana a Washington, in occasione del cinquecentenario di Leonardo da Vinci, oltre che in altre manifestazioni scientifiche e artistiche internazionali.

L'inaugurazione sarà il 7 novembre a partire dalle ore 15. Il professore Alberto Diaspro aprirà l'evento con un seminario dal titolo "Il microscopio ottico atomico e l'intelligenza artificiale". La mostra sarà visitabile fino al 14 novembre durante gli orari di apertura del dipartimento.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA