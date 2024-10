Pallanuoto donne: Ekipe Orizzonte "passeggia" col Cosenza

Una vittoria in scioltezza. Una pura formalità per L'Ekipe Orizzonte la seconda giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile: alla piscina di Nesima (Catania), il Cosenza è stato surclassato 13-1. Frazioni di gioco tutte a favore delle rossazzurre, rispettivamente per 2-0, 2-0, 3-0 e 6-1. L'unica nota stonata è stato il ritardo con cui è iniziata la partita, quindici minuti a causa di un black out all'impianto di illuminazione. Top scorer di giornata è stata Dafne Bettini, a segno quattro volte, mentre Bronte Halligan, Giulia Viacava e Morena Leone hanno segnato una rete a testa. Un gol ciascuno anche per Robin Jutte, Marta Giuffrida e Gaia Gagliardi.

"Abbiamo fatto una buona prestazione - osserva Marta Giuffrida, numero 5 dell'Ekipe Orizzonte - anche se ci sono ancora alcune cose su cui dobbiamo lavorare per migliorare. Nei prossimi giorni le analizzeremo con attenzione e siamo sicure che eviteremo alcuni errori. Stiamo lavorando tanto sulla fase difensiva, che è sicuramente un nostro punto di forza, e sono sicura che con il passare del tempo miglioreremo sempre di più" Adesso testa alla Champions League: il debutto stagionale della formazione etnea nella massima competizione è in programma sabato, in casa, contro le ungheresi dell'Uvse; la gara sarà valida per la prima giornata del girone D.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA