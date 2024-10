"Palermorema", partenza e arrivo dal porto di Sferracavallo

Partenza e arrivo dal porto di Sferracavallo, in mezzo un percorso di dieci chilometri con il periplo dell'isola della Femmine. Domenica la "Palermorema" giunge all'edizione numero 18: una manifestazione sportiva per tutti, dai professionisti ai semplici amatori, riservata ogni tipo di barche a remi, che promuove canoa e canottaggio con una regata che consiste in una vogalonga non agonistica. Alla prima barca che taglierà il traguardo sarà, comunque, consegnato il decimo trofeo "Carlo Ruvolo", premio in memoria di Carlo, giovane canottiere prematuramente scomparso dieci anni fa.

Possono concorrerre per l'assegnazione solo gli equipaggi i cui membri sono tesserati FIC come atleti. Per partecipare alla vogalonga è necessario essere tesserati ad una delle federazioni sportive che patrocinano la manifestazione.

Mercoledì 30, alle ore 18, intanto Villa Lauria ospiterà un talk show, organizzato dal HUB di Canottaggio Sociale, per sensibilizzare le donne sull'importanza della prevenzione nella lotta al tumore al seno.



