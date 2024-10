Gruppo di ragazzine violente picchia e provoca risse a Messina

Un gruppo di ragazzine violente, che picchia coetanee e provoca risse a Messina, sarebbe stato individuato dalla Procura del Tribunale per i minorenni, dopo le indagini dei carabinieri che hanno identificato le minorenni che avrebbero aggredito una quattordicenne l'11 ottobre scorso, a Villa Dante, aggressione ripresa in un video diventato virale.

Le due minorenni, di 14 e 15 anni, hanno aggredito, avvicendandosi, la coetanea, mentre altre due ragazzine, di 13 anni, hanno ripreso la scena con i rispettivi telefoni cellulari. La procura dice che "è stata identificata la vittima secondo cui l'aggressione è avvenuta senza alcuna ragione, dopo essere stata accusata dalle indagate - facenti parte di un "gruppo" dedito a queste azioni delittuose - di averle apostrofate con parolacce". La vittima ha riferito di non aver riportato lesioni dichiarando altresì, come il genitore presente, di non voler sporgere querela.

Nell'ambito della stessa indagine, è stata identificata la minore ritenuta l'autrice di un' altra gratuita aggressione - sempre ripresa in un video - in via La Farina, la sera del 28 settembre scorso. La minorenne, che ha percosso e minacciato una dodicenne, sarebbe una delle due tredicenni che ha videoripreso l'aggressione a Villa Dante. A questo episodio avrebbe partecipato anche la quattordicenne corresponsabile dell'aggressione nella villa, che ha aveva contattato via telefono la vittima, dandole un appuntamento.

La vittima di questa aggressione ha riferito di non aver riportato lesioni per effetto dei colpi subiti e il genitore si è riservato di proporre querela.

E ancora la procura dice che la quindicenne autrice dell'aggressione di villa Dante è stata altresì identificata, nell'ambito della stessa informativa di polizia giudiziaria, come partecipante ad una rissa, ripresa in un terzo video, sul tram di linea, in prossimità di Piazza Cairoli, il 24 agosto scorso. La minore è stata denunciata per rissa ed interruzione di pubblico servizio. All'episodio ha altresì presenziato, senza partecipare attivamente alla rissa, anche la tredicenne ritenuta autrice dell'aggressione di via La Farina, dice la procura per i minori.



