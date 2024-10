Automobilismo: 60 equipaggi iscritti al 1° Rally del Belice

Iscrizioni chiuse per il primo Rally del Belice, gara automobilistica che si snoderà per poco più di 222 chilometri, sulle strade colpite dal sisma del 1968, tra Gibellina, Partanna, Poggioreale, Salaparuta e Santa Ninfa, centri che costituiscono l'Unione dei Comuni Valle del Belice. Saranno sessanta gli equipaggi, e dunque le auto (trentotto vetture moderne, ventidue storiche), al via, sabato e domenica, per l'appuntamento organizzato dall'Automobile Club Trapani in collaborazione con lo Sporting Club Partanna. Il via alla gara sarà da piazza Falcone Borsellino a Partanna, centro della kermesse motoristica.

"È la prima edizione del Rally Valle del Belice - sottolinea Giovanni Pellegrino, presidente dell'Automobil Club Trapani - e avere al via sessanta equipaggi rappresenta già un grande risultato. Voglio sottolineare l'importanza sociale di questa competizione, che si tiene in quelle città che nel 1968 conobbero la tragedia del terremoto, ancora oggi viva nella mente dei sopravvissuti e conosciuta anche da coloro che, nati dopo quella data, conoscono l'ansia, l'angoscia e la distruzione che quel sisma portò attraverso le parole dei loro parenti. E poi il Rally promuove un territorio ricco di bellezze, di storia, di arte e di ricchezze"



Riproduzione riservata © Copyright ANSA