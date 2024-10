Albero crolla nella provinciale nel Palermitano

Un altro albero è caduto la scorsa notte lungo la provinciale che porta a San Martino delle Scale frazione di Monreale (Palermo) poco prima dello svincolo di via Valle Paradiso nei pressi della cava.

Nella zona di San Martino per i residenti la strada provinciale è sempre piena di insidie e per questo la gente protesta. Non solo gli alberi ma anche i bovini che percorrono la strada a qualunque ora del giorno e della notte. Più di una volta si sono verificati incidenti con gli animali che percorrono la strada senza controllo.



