Violenza sessuale a minori nel Siracusano,assolti in appello

La Corte di Appello di Catania ha assolto dall'accusa di violenza sessuale nei confronti di tre bambini la madre dei piccoli, accusata di prostituzione minorile, un carabiniere, all'epoca dei fatti in servizio a Francofonte, e un familiare del figlio maggiore dell'imputata.

I giudici di primo grado avevano condannato la donna a 24 anni di reclusione, il militare a 13 anni e il 46enne a 10 anni di carcere. La madre dei bambini era imputata anche per maltrattamenti in famiglia e per questo ha avuto comminati tre anni e sei mesi di reclusione.

Secondo la tesi dell'accusa, nel 2014 la madre, dietro il pagamento di cifre che variavano tra i 10 e i 20 euro, avrebbe agevolato gli abusi sui figli, di 3, 4 e 7 anni. Gli assistenti sociali avevano poi raccolto le testimonianze delle vittime. Gli imputati si sono sempre dichiarati innocenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA