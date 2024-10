Pallanuoto: Ekipe Orizzonte, Cosenza è antipasto Champions

Nuova vigilia di campionato per l'Ekipe Orizzonte che domani, contro Cosenza, alla piscina di Nesima (Catania) giocherà l'anticipo della seconda giornata di Serie A1 di pallanuoto femminile. La squadra allenata da Martina Miceli ha già incontrato e superato le rossoblu nel girone eliminatorio di Coppa Italia disputato a Catania poco più di una settimana fa. Una gara che sembra un antipasto del match di Champions (prima giornata del girone D) contro le ungheresi dell'Uvse Budapest.

"Contro il Cosenza - dice Gaia Gagliardi, numero 9 dell'Ekipe Orizzonte - abbiamo già giocato, quindi sappiamo cosa aspettarci dalle nostre avversarie. Abbiamo grande voglia di vedere i risultati che giorno dopo giorno stiamo costruendo.

Anche questo sarà un match importante, in vista della prima partita di Champions. Siamo molto emozionate per gli appuntamenti che ci apprestiamo ad affrontare, ma anche pronte a dimostrare tutto il nostro potenziale".



