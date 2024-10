Le Donne del vino al museo Salinas nel ricordo di Marisa Leo

Il sorriso di Marisa Leo (una delle socie vittima di femminicidio ndr) ha illuminato la prima edizione di "100 donne raccontano il vino tra arte, cultura e bellezza" dell'associazione "Le Donne del Vino -Delegazione Sicilia" guidata da Roberta Urso al Museo Archeologico "Antonino Salinas" della Regione Sicilia,a Palermo.

L'iniziativa, patrocinata dalla Presidenza della Regione Siciliana, dal Comune di Palermo e realizzata in collaborazione con Coop Culture, è stato il primo grande evento di rilevanza regionale aperto al pubblico organizzato in Sicilia dall'Associazione Nazionale "Le Donne del Vino".

Presieduta da Daniela Mastroberardino, intervenuta all'evento, l'associazione vanta circa 1200 socie dal Nord al Sud del Paese tra produttrici, agronome, enologhe, avvocate , sommelier, giornaliste che, ciascuno con le proprie competenze, promuovono sì la cultura del vino.

"Le Donne del vino di Sicilia sono state protagoniste di un viaggio emozionante alla scoperta di uno dei più prestigiosi luoghi della cultura siciliana, il Museo Salinas - dice Daniela Mastroberardino - Una giornata ricca di suggestioni e rimandi fra le testimonianze di reperti che raccontano le origini della storia di questa terra, la Sicilia, e della centralità del vino".

La delegazione Sicilia di "Le Donne del Vino" è nella top five delle delegazioni per numero di socie (105) ma anche per l'articolata presenze di diverse professionalità.

"Siamo molto felici e consapevoli di aver realizzato qualcosa di unico - ha commentato Roberta Urso -. Un pubblico attento e curioso ha partecipato ai tasting condividendo emozioni e tantissime domande sui vini. Senza dimenticare la finalità solidale che ha spinto i visitatori e recare con sé i vini disponibili al temporary shop, parte del ricavato della vendita verrà destinato alla Marisa Leo Aps per il contrasto della violenza di genere" Alla manifestazione hanno partecipato i rappresentanti delle istituzioni cittadine, il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, regionali, l'Assessore ai Beni Culturali Francesco Scarpinato, il direttore del Museo Salinas, Giuseppe Parello e il neo Commissario straordinario all' Istituto Regionale del Vino e dell'Olio, Giusy Mistretta.



