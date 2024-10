Enzo Randazzo in Argentina per un ciclo di incontri culturali

In simbiosi con "Agrigento Capitale della Cultura 2025", lo scrittore siciliano Enzo Randazzo, originario di Sambuca di Sicilia, è in Argentina per una serie di incontri in diverse città con emigrati di seconda e terza generazione, autorità, associazioni e stampa.

Randazzo, insegnante di italiano e latino nei licei ora in pensione, rettore, direttore e autore di una ventina di pubblicazioni, presenta una Sicilia inedita in Argentina, con linguaggi originali e contenuti creativi, visti anche attraverso i suoi ultimi romanzi (Don Adalgiso e Fantasima Saracina, Sicilia, mi amor, Caleidoscopio, Il Presidente Liccasarda, Mi è sempre piaciuto scrivere). Randazzo ha inoltre ideato e organizzato il premio letterario internazionale "Navarro" e il congresso di studi su Emanuele Navarro della Miraglia, precursore del verismo e di Pirandello.

Gli organizzatori degli incontri hanno predisposto un ricco programma culturale con l'opportunità di ascoltare letture, presentazioni e conoscere gli scritti dello scrittore siciliano.

"È la mia prima esperienza all'estero - confessa Randazzo - mi emoziono al solo pensiero di questi incontri, ma spero di portare un po' di sole e di profumi della nostra terra, nonché un po' di autentica sicilianità tra chi si è lasciato alle spalle la nostra penisola da decenni e tra i giovani che non hanno mai potuto assaporare la dolcezza della vita in Italia, invitandoli a mantenere vivo e fecondo il rapporto con le proprie radici".



