Locazioni in chiaro,sportello Agenzia delle entrate alla Kore

Uno sportello dell'Agenzia delle entrate sarà attivato all'università Kore di Enna per offrire informazioni e assistenza agli studenti fuori sede che devono registrare un contratto di affitto. Attivato nell'ambito della campagna informativa "Locazioni in chiaro", l'infopoint sarà aperto il 22 e il 24 ottobre, dalle 9.30 alle 13, al dipartimento di Scienze economiche e giuridiche dell'Ateneo di Enna. In particolare, i funzionari della Direzione provinciale di Enna saranno a disposizione degli studenti e delle loro famiglie per fornire supporto sulle modalità di registrazione dei contratti di locazione, informazioni sulle agevolazioni fiscali e sui servizi telematici dell'Agenzia. Nelle due giornate verranno anche distribuiti materiali informativi sul tema.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA