Al via progetto di gemellaggio tra Sciacca e Santoña

È stato annunciato dall'amministrazione comunale di Sciacca (Agrigento) il via ad un progetto di gemellaggio tra la città termale e il centro spagnolo di Santoña, località sul mare di poco più di undicimila abitanti situata nella comunità autonoma della Cantabria, a 45 chilometri da Santander.

Un'iniziativa che scaturisce da affinità culturali ed economiche che affondano in radici storiche comuni. In particolare risale alla fine del XIX secolo l'interesse di imprenditori saccensi, come le famiglie Oliveri e Vella, che raggiunsero Santoña introducendo proprio in Spagna quelle tecniche di salagione delle acciughe che, da quel momento, avrebbero contribuito allo sviluppo economico e culturale anche del borgo spagnolo.

Nel centro di Santoña si trova una statua in bronzo, che rappresenta una figura femminile con, accanto a sé, due scatole di pesce salato sulle quali è scolpita espressamente la scritta "Sciacca".

Sono stati l'assessore alle Politiche comunitarie del comune agrigentino Francesco Dimino e il consigliere comunale Alessandro Curreri a predisporre la bozza dell'atto di gemellaggio, già trasmessa al Dipartimento per gli Affari regionali e al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale. Obiettivo: ottenere il via libera da parte del governo.

"Il nostro obiettivo - dicono Dimino e Curreri - è quello di rafforzare legami antichi promuovendo scambi culturali, economici e turistici tra le due città".

Le interlocuzioni con la città di Santoña da parte del comune di Sciacca sono partite nei mesi scorsi. Legami con quella comunità sono stati agevolati anche dal funzionario della Regione Siciliana Nicola Tarantino e dall'imprenditore saccense Giuseppe Curreri, che da anni opera proprio in Cantabria.

Oltre alla lavorazione del pescato, al mare come risorsa, Sciacca e Santoña sono legate anche dal punto di vista cristiano, per il culto comune della Madonna protettrice dei marinai.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA