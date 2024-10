Pallanuoto donne: gran debutto, l'Orizzonte surclassa Ancona

Il campionato 2024/2025 per l'Ekipe Orizzonte inizia come era finito il precedente, vincendo. Le etnee, campionesse d'Italia, in trasferta hanno travolto la Vela Nuoto Ancona, bissando il successo conquistato a Catania sette giorni fa in Coppa Italia proprio contro le biancazzurre. Questa volta lo score è di 22-5 sulle marchigiane.

Gara senza storie, con le rossazzurre avanti 6-3 nel primo tempo e il secondo parziale conquistato per 5-0. Sempre a favore della squadra allenata da Martina Miceli le altre due frazioni di gioco, vinte rispettivamente per 4-0 e 7-2.

Dafne Bettini e Charlize Andrews sono andate a segno quattro volte a testa. Ininfluenti ai fini del risultato i quattro rigori falliti sui nove beneficiati.

«Oggi dovevamo rompere il ghiaccio - ha detto Morena Leone, numero 12 dell'Orizzonte - perché, malgrado avessimo già giocato in Coppa Italia, quello di oggi per noi aveva comunque il sapore di un esordio. Come accade all'inizio di ogni campionato, sicuramente ci sono delle cose da rivedere e migliorare.

Partiamo comunque con entusiasmo e serenità.

Mercoledì, alla piscina di Nesima, l'Ekipe Orizzonte affronterà il Cosenza nell'anticipo della seconda giornata di serie A1.

Sabato, sempre a Nesima, le catanesi sfideranno le ungheresi dell'Uvse Budapest nella prima giornata del girone D di Champions League.



