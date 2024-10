Pallanuoto: A1, prima in casa per Ortigia, appello ai tifosi

Dopo le ultime due tribolate sconfitte, in Italia e in Europa, per l'Ortigia di pallanuoto il posticipo di domani contro l'Onda Forte Roma assume un'importanza maggiore di quella che poteva avere qualche settimana fa. Gli ospiti del neotecnico Kis hanno talento ed esperienza e, per superarli, i biancoverdi dovranno sfoggiare la loro migliore versione, non quella della prima giornata di campionato, né tantomeno quella del secondo tempo di giovedì scorso contro il Bvsc. Muovere la classifica diventa necessità ineludibile per gli aretusei, come dicono quasi all'unisono capitan Christian Napolitano e il difensore Lorenzo Giribaldi, che auspicano anche un buon coinvolgimento del pubblico.

"Per noi, in questo momento - sostiene Napolitano - il solo obiettivo è riuscire a vincere, in qualsiasi modo e con qualsiasi risultato, perché siamo in una fase di difficoltà, come è evidente, e il nostro percorso di crescita è ancora lungo. Dobbiamo dare e darci un segnale forte".

Gli fa eco Giribaldi, che sottolinea l'importanza del match di domani e le insidie che nasconde: "Dobbiamo essere concentrati e non possiamo permetterci di sottovalutare questa partita. Per noi è fondamentale portare a casa questi tre punti. Essendo la prima gara casalinga in campionato, spero che ci sia tanta gente, anche se si gioca di domenica, il sostegno dei nostri tifosi è importantissimo".



