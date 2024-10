Maltempo, nel Nisseno oltre 30 interventi vigili del fuoco

Oltre trenta interventi dei vigili del fuoco del comando di Caltanissetta nella notte a causa del forte temporale che si è abbattuto in provincia, con pioggia e forti raffiche di vento. Oltre al capoluogo i comuni più colpiti sono stati Gela, Sommation e Riesi. I pompieri sono intervenuti in particolar modo per allagamenti di abitazioni, auto impantanate a causa del fango, rami e detriti sulle strade.

Attualmente la centrale operativa dei vigili del fuoco conta un'altra ventina di interventi in attesa di essere espletati.

Per oggi a Caltanissetta è prevista l'allerta arancione. Il sindaco Walter Tesauro ha ordinato la chiusura di aree verdi, cimitero comunale e riserve. Inoltre ha invitato i cittadini a spostarsi solo se strettamente necessario.



