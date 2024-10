Valditara, in piazza a Palermo perchè sono un cittadino libero

"Credo di essere un cittadino libero che va dove ritiene di dovere andare, manifestare la solidarietà a Matteo Salvini credo sia un atto doveroso per chi crede nella sua politica". Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha risposto ai cronisti che gli hanno chiesto se sia opportuna la sua presenza come rappresentante delle istituzioni alla manifestazione della Lega in corso in piazza Politeama a Palermo in sostegno di Matteo Salvini per il quale un'altra istituzione come la Procura ha chiesto 6 anni di carcere per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio al processo Open Arms.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA