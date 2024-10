Salvini, siamo in mano a giudici di sinistra

"Il 20 dicembre, prima di Natale, scoprirò se per i giudici di Palermo sono colpevole perché ho bloccato gli sbarchi di clandestini o se sono semplicemente una persona che ha fatto il suo lavoro e ha difeso il suo Paese.

Conto che venga presa in considerazione la realtà e non la fantasia. Siamo in mano a giudici che fanno politica di sinistra pro-migranti e pro-ong, che cercano di smontare le leggi dello Stato. Questi giudici, non tutti, candidatevi alle elezioni se non vi va bene niente di quello che fa il governo o se ritenete che i confini dello Stato siano qualcosa di superato". Così su X il vice premier Matteo Salvini.



