Pallanuoto: A1; Pettonati, Telimar a Brescia a viso aperto

Entrambe le squadre vittoriose al debutto. Da una parte Il Telimar, che concentra tutte le energie sul campionato, dall'altra il Brescia degli ex Max Irving e Mario Del Basso, che giovedì ha anche sconfitto l'Apollon in Euro Cup. La squadra palermitana vola a Brescia per affrontare, domani, i Leoni alla piscina di Mompiano. Il confronto sulla carta, per il club bluverderosso, sarà parecchio difficile.

Ne è consapevole Francesco Pettonati, classe 2006, che ha sfiorato il bronzo con la nazionale Under 18 ai Mondiali di Buenos Aires, e ha segnato due reti del Telimar, all'esordio contro l'Onda Forte. "A Brescia - sostiene Pettonati - sarà una partita complicata. Affronteremo una delle squadre migliori del nostro campionato, con giocatori di livello internazionale abituati a palcoscenici importanti. Noi andremo per giocare a viso aperto, cercando di esprimere e migliorare il nostro gioco.

Andremo lì per vincere, per quanto sia una gara proibitiva".

Sono vietati i cali di tensione, visti sabato scorso, che hanno rischiato di mettere a repentaglio la vittoria. "Siamo spensierati - fa notare Pettonati - e può essere il nostro punto di forza. Per evitare momenti di blackout come sabato, credo che la soluzione adeguata sia allenarsi, cercando di dare il massimo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati e la creazione di un gruppo sempre più coeso".



