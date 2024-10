Pallamano: European Cup; L'Erice sfiderà l'Mks Urbis

Gara d'andata in Polonia, a Gniezno, nel fine settimana del 9 e 10 novembre, ritorno nel weekend successivo, al palazzetto Pino Cardella di Erice. Il sorteggio del secondo turno di Ehf European Cup regala alle Arpie un doppio confronto con l'Mks Urbis Gniezno, formazione attualmente al terzo posto del campionato polacco, da non sottovalutare per il coach delle siciliane, Ignacio Aniz Legarra Iñaki: "La Polonia è un Paese con grandi tradizioni di pallamano. Di sicuro le nostre avversarie possiedono un grande potenziale fisico e diverse giocatrici esperte. Disputare la prima partita in casa o in trasferta non fa differenza, perché penso che la qualificazione si deciderà nei centoventi minuti complessivi".

Le ragazze dell'Handball Erice, intanto, preparano un mini tour de force, che le vedrà scendere in campo tre volte in otto giorni, a partire da domani, in casa, contro la Casalgrande Padana, per la sesta giornata del girone d'andata. Gli impegni successivi saranno mercoledì sul campo del Mezzocorona, per il recupero del quinto turno, sabato, per il match interno contro il Cellini Padova (recupero della quarta giornata).

"Sappiamo bene come Casalgrande sia una squadra che non molla mai - osserva la centrale dell'Handball Erice, Francesca Di Prisco - dobbiamo essere preparate a un confronto duro.

Peraltro, siamo consapevoli di avere tre appuntamenti ravvicinati. Perciò, c'è da rimanere sul pezzo ed essere pronte anche a ricaricare velocemente energie fisiche e mentali".





