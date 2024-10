Mezza maratona di Palermo, africani protagonisti annunciati

Oggi e domani il rito del dei pettorali e del pacco gara, poi sarà tutto pronto per un'edizione dei record, la numero 11, dell'XI Palermo International Half Marathon-Trofeo Nuova Sport Car Bmw, in programma domenica, in un circuito tra il mare di Mondello ed il centro città: la gara sarà valida come quarta prova del circuito internazionale Running Sicily-Trofeo Mini, e per il campionato regionale assoluto di maratonina.

Il tracciato dell'edizione 2024, certificato dalla World Athletics, è stato parzialmente modificato per rendere più spettacolare la gara - trasmessa per la prima volta in diretta, su Trm - con un passaggio più breve dal parco della Favorita, mentre in piazza Ruggero Settimo è previsto il "giro di boa" nell'area antistante il palchetto della musica e successivamente il teatro Politeama.

Mai come quest'anno, fra gli uomini, il pronostico è in bilico.

La sensazione è che l'Africa comanderà la corsa. Certamente Olivier Irabaruta (pettorale n. 3) trionfatore a Palermo nel 2021 e nel 2023, si presenta come candidato di spicco al successo, nel percorso di poco più di ventuno chilometri. Il burundese ha corso, quest'anno, la mezza maratona a Milano in 1:02:55. A separarlo dal tris di vittorie sul traguardo di Mondello ci saranno il 32enne keniano Jospeh Kimeli Kimutai (pettorale n. 4) della Dinamo Running che vanta un personale di 1:01:46 (lo scorso anno ad Udine), l'eritreo Freedom Amaniel (pettorale n. 5), 28 anni (quest'anno ha vinto la mezza di Reggio Emilia in 1:03:54), il burundese Jean Marie Bukuru (pettorale n. 6), 22 anni (record di 1:03:03) e il keniano Bonface Fundi Njiru (pettorale n. 7), 33 anni, che ha 1:02:00 di personale.

Tra le donne la lotta per il primato dovrebbe essere un "affare" ristretto a due keniane: la 29enne Teresiah Kwamboka Omosa (avrà il pettorale n. 1), che vanta un primato sui 21,0975 Km. di 1:10:29 stabilito nel 2022 ad Arezzo (quest'anno ha vinto le mezze maratone di Nancy e Firenze) e la vincitrice dell'edizione 2023 della Palermo International Half Marathon, Cheroben Emily Chepkemoi, 30 anni, pettorale n. 2. In programma, sempre domenica, anche la Cammarata sport walkthon (sempre 10 Km) non competitiva.

Domani Nando Sorbello, presidente dell'Agex, che cura la mezza maratona, consegnerà un'auto - frutto delle donazioni di appassionati, sponsor e organizzatori - a don Pino Vitrano della Missione Speranza e Carità.



