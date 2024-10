Mattarella e Begaj incontrano superstite strage Portella

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Repubblica d'Albania Bajram Begaj hanno incontrato, a Portella Della Ginestra, accanto al memoriale delle vittime, Serafino Petta, 93 anni, sopravvissuto alla strage del 1947. "Ero lì ricordo ancora oggi, come se fosse ieri, quei momenti", ha detto Petta ai due capi di stato. "E' un dolore che non passa mai, grazie per essere venuto qui oggi a salutarci. Le faccio i miei più sentiti auguri", ha risposto il presidente della Repubblica Italiana Sergio Mattarella. "Grazie per averci accolto", ha proseguito il presidente della Repubblica d'Albania Bajram Begaj.

Serafino Petta, in sedia a rotelle, era accompagnato da una delegazione dell'associazione parenti delle vittime e superstiti della strage di Portella della ginestra, della quale lui è presidente onorario.



