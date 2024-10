Macchine mangiaplastica a Palermo, raccolte 700 mila bottiglie

Settecentomila bottiglie raccolte dalle macchine mangiaplastica installate dal Corepla a Palermo, per conto della Rap, quattro mesi fa. "Abbiamo operative 25 macchine dislocate nelle otto Circoscrizioni. Ne saranno collocate altre 15 (10 dalla prossima settimana)", dice l'assessore all'Ambiente Pietro Alongi che, insieme all'assessore alle Attività produttive Giuliano Forzinetti e al presidente della Rap Giuseppe Todaro, ha tenuto stamane, nella sede della Rap in piazzetta Cairoli, una conferenza stampa per illustrare i dati della raccolta. Presenti anche i rappresentanti della quarta commissione consiliare, presieduta da Salvo Imperiale, e della sesta, con il suo vicepresidente Dario Chinnici. "I cittadini che conferiscono la plastica ottengono dei punti che possono utilizzare per ottenere sconti negli esercizi commerciali convenzionati - spiega Todaro - finora hanno aderito una decina di aziende. Sono troppo poche.

Contiamo di coinvolgerne altre. Dal giugno scorso abbiano raccolto già duemila tonnellate di plastica. Pensavamo di scaricare le macchine ogni quattro giorni, ma grazie ai cittadini che hanno gradito il nuovo servizio, abbiamo dovuto intensificare la frequenza dello svuotamento". Per l'assessore Forzinetti "la raccolta dei rifiuti è un problema culturale che riguarda anche le imprese". "Per questo - aggiunge - abbiamo coinvolto le associazioni di categoria e, tra loro, Confartigianato e Cna". Le prossime macchine mangiaplastica verranno installate in piazza XIII Vittime, via Umberto Primo/Lincoln, via Strasburgo/Praga, via degli Emiri, via Antilope/Geraci, via Leonardo Da Vinci (civico 639), via Sanfilippo/Villagrazia e Scagliosi/Pelligra.



