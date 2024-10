Allerta meteo arancione, domani scuole chiuse a Catania

Scuole chiuse domani a Catania per l'allerto meteo arancione diramato dal dipartimento regionale della Protezione civile in Sicilia. Lo rende noto, su Facebook, il sindaco Enrico Trantino annunciando la "sospensione delle attività didattiche".

"I modelli previsionali sulle condizioni meteo di domani - afferma il sindaco Trantino - danno risultati estremamente contraddittori. Alcuni predicono fenomeni di bassa consistenza in mattinata e peggioramento nel pomeriggio, altri rilevano piogge copiose già dalle 11. Nell'incertezza, data anche la inattività di gran parte delle primarie e secondarie di primo grado - aggiunge il primo cittadino di Catania - non ce la sentiamo di rischiare e stiamo diramando l'allerta meteo con sospensione delle attività didattiche. Questo non significa che i nostri ragazzi non possano dedicare la mattinata allo studio o alla lettura di un buon libro".



