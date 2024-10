Taobuk sarà protagonista della Buchmesse di Francoforte

Taobuk, il festival ideato e diretto da Antonella Ferrara, sarà presente, il 18 ottobre, alla Buchmesse di Francoforte, la più importante fiera annuale del libro a livello mondiale, che in autunno richiama nella città tedesca oltre 250.000 visitatori. Poi, dal prossimo luglio, sarà impegnato ad Algeri, Il Cairo, Salonicco e quindi a Lima e New York. "Portiamo il mondo a Taobuk e Taobuk nel mondo - sottolinea Antonella Ferrara - perché siamo consapevoli dell'importanza di alimentare in presenza un'osmosi continua di autori, contenuti, proposte. E lo facciamo coordinando una doppia azione, attraverso la forza centripeta che attira a Taormina i protagonisti del nostro tempo, e quella centrifuga che ci fa ambasciatori di cultura all'estero, nel desiderio di contribuire al dialogo globale attraverso l'incremento della lettura.

Particolare rilievo - aggiunge Ferrara - assume in quest'ottica l'intervento alla Frankfurter Buchmesse, l'appuntamento di maggior rilievo per il mercato editoriale mondiale. L'Italia torna dopo 36 anni per la seconda volta come Paese ospite d'onore, con una ricchissima agenda dal titolo 'Radici nel futuro', che muove dalla priorità di costruire e perpetuare rapporti culturali. Una missione che Taobuk ha fatto propria fin dalla sua istituzione". La partecipazione italiana si muove dunque sul crinale tra tradizione e modernità, che contempera - come si legge nel programma ufficiale - "l'orgoglio del passato con uno sguardo rivolto al futuro". È in tale contesto che il 18 ottobre, dalle 11.30 alle 12.20, nella Sala 1 dello Stand collettivo italiano, Antonella Ferrara parlerà sul rapporto tra festival letterari e indotto territoriale, snodo centrale del panel "I libri in piazza. Incontrare e conoscere gli scrittori nei festival letterari", un dibattito articolato che la vedrà nella rosa dei relatori insieme a Ruggero Cappuccio (Fondazione Campania dei Festival), Luca Formenton (BookCity Milano), Oiviero Toscani (Milanesiana) e Gian Mario Villalta (Pordenonelegge); modera Cristina Giordano (Cosmo/Westdeutscher Rundfunk).



