Pallanuoto: Euro Cup; Ortigia fragile, crollo in Ungheria

Ungheria amara per l'Ortigia e netta sconfitta, per 17-11, al cospetto del Bvsc, che guadagna la vetta solitaria del girone B di Euro Cup, a quota 6 punti, seguito dai siracusani e dal Panionios (entrambi a 3 punti) e dal Vouliagmeni, a quota zero. Per i biancoverdi è tempo subito di voltare pagina e pensare al campionato. Domenica, a Siracusa, arriva l'Onda Forte Roma.

Nella piscina magiara la formazione allenata da Stefano Piccardo tiene botta e gioca alla pari soltanto per il primo tempo, che si conclude 4-4. In avvio di seconda frazione, però, dopo che Cassia (per lui e Inaba 4 centri a testa) riporta avanti la squadra ospite, il BVSC risponde con forza, approfittando di un black-out degli avversari, aumentando la velocità e realizzando un fulminante parziale di 5-0, che risulterà decisivo, incolmabile. Dal terzo tempo, che segna il ritorno tra i pali del convalescente Stefano Tempesti, le due formazioni sostanzialmente si equivalgono, ma il divario resta netto e deve fare coltivare riflessioni e un po' di rimpianti all'Ortigia.

"Nel secondo tempo - si rammarica il coach Piccardo - ci siamo aperti e non siamo più riusciti a fermare il BVSC. Peccato per come è venuto questo risultato negativo contro quella che comunque è la squadra più forte del girone. Peccato, perché nel primo tempo abbiamo fatto bene, così come nel terzo e nel quarto, mentre abbiamo sbagliato clamorosamente il secondo tempo. Questo deve essere da monito in vista di domenica, perché contro l'Onda Forte sarà una partita importante. Serve più copertura, perché nelle ultime due gare, tra campionato e coppa, abbiamo incassato 28 gol. Troppi. Anche in attacco, in tante occasioni, pecchiamo di mancanza di lucidità e di fretta".





