Maria Falcone, tra Giovanni e gli Usa un rapporto inscindibile

"In questi anni il rapporto speciale e privilegiato che legava mio fratello Giovanni all'America, non solo non si è interrotto, ma è andato avanti e si è rafforzato negli anni. Tutto il suo lavoro inizia da questo rapporto, dall'intuizione di seguire i flussi finanziari dei mafiosi, che è divento il cosiddetto "metodo" Falcone per battere Cosa Nostra". Lo ha detto Maria Falcone all'inaugurazione a Palermo dell'American corner nel Museo del futuro di Palazzo Jung Maria Falcone ha ricordato anche lo stretto rapporto professionale e di amicizia tra il fratello e il magistrato Rudolph Giuliani, diventato poi sindaco di New York, e con Louis Freeh che in seguito ha guidato l'Fbi. "Oggi siamo siamo qua a coronare una grande opportunità in questo spazio dedicato a Giovanni e Paolo, e dare la possibilità anche ai nostri giovani di potere avere dei rapporti con la cultura americana e far crescere le loro potenzialità" ha aggiunto.



