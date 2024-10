Ambasciatore Usa in Italia in visita a Palermo

"Palermo ha l'onore di ospitare oggi l'Ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell. La sua visita è stata l'occasione di un profondo confronto sulle dinamiche internazionali e sullo storico rapporto che unisce Palermo con gli Stati Uniti. Inoltre, con l'Ambasciatore ho avuto modo di introdurre l'appuntamento di oggi pomeriggio a Palazzo Jung, dove la città Metropolitana ha messo a disposizione gli spazi per il Museo del presente e dove, alla presenza della Professoressa Maria Falcone, Presidente della Fondazione Falcone, verrà presentato l'American Corner a Palermo, nato da una partnership tra la Missione Diplomatica USA in Italia e la Fondazione Falcone". Così il sindaco di Palermo Roberto Lagalla, commenta la visita in città dell'ambasciatore Usa.



