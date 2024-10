Ambasciatore Usa, corner a Palermo simbolo lotta alla mafia

"Abbiamo cercato di espandere i nostri american corner anche nel Sud Italia, e per noi è molto importante aprirlo proprio a Palermo, simbolo della lotta alla criminalità organizzata, in questo spazio nel Museo del presente della fondazione Falcone". Lo ha detto l'ambasciatore degli Stati Uniti in Italia Jack Markell a margine della presentazione dell'american corner a Palazzo Jung, a Palermo.

"Questo è un momento toccante - ha aggiunto - e sono entusiasta per questo evento che apre un nuovo capitolo di collaborazione. L'iniziativa è un segno della vicinanza e delle relazioni tra noi, Maria Falcone e la fondazione Falcone, in un luogo adatto a ospitare uno spazio culturale aperto dedicato a tutti i giovani che potranno esplorare la cultura degli Usa.

Siamo felici per questo progetto e non vediamo l'ora di lavorare insieme per aprire questo spazio dinamico".

Maria Falcone ha detto: "In questi anni il rapporto speciale e privilegiato che legava mio fratello Giovanni all'America, non solo non si è interrotto, ma è andato avanti e si è rafforzato negli anni. Tutto il suo lavoro inizia da questo rapporto, dall'intuizione di seguire i flussi finanziari dei mafiosi, che è divento il cosiddetto "metodo" Falcone per battere Cosa Nostra".

Falcone ha ricordato anche lo stretto rapporto professionale e di amicizia tra il fratello e il magistrato Rudolph Giuliani, diventato poi sindaco di New York, e con Louis Freeh che in seguito ha guidato l'Fbi. "Oggi siamo siamo qua a coronare una grande opportunità in questo spazio dedicato a Giovanni e Paolo, e dare la possibilità anche ai nostri giovani di potere avere dei rapporti con la cultura americana e far crescere le loro potenzialità" ha aggiunto.



