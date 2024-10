A Palermo un centro sportivo anche per atleti paralimpici

Un nuovo polo ortopedico che servirà anche da vera e propria cittadella per la salute e per lo sport: una parte del nuovo piazzale sarà dedicato all'allenamento degli atleti paralimpici. Aprirà domani, 18 ottobre, a Palermo, la nuova sede del Centro ortopedico Ferranti gruppo Vivitop, azienda siciliana fondata nel 2012 che si occupa di produzione di dispositivi medici come ortesi e protesi, nonché di ausili per la mobilità e autonomia. Il centro fa parte del Gruppo Sol, multinazionale italiana operante nel settore della produzione gas tecnici, puri e medicinali e in quello dell'assistenza medicale a domicilio.

La nuova struttura, in via Aiace 200, verrà inaugurata alla presenza del sindaco di Palermo, Roberto Lagalla, dell'assessore regionale alle Attività produttive, Edy Tamajo e dell'assessore comunale alle Attività sociali, Rosi Pennino. Una cittadella della salute e dello sport, con un focus sociale nella condivisione degli spazi esterni e congressuali. Una parte del piazzale di pertinenza sarà destinato all'avviamento allo sport e allenamento degli atleti paraolimpici. Nella struttura di via Aiace sarà anche installato un simulatore di guida propedeutico per l'ottenimento delle patenti speciali. Il centro si doterà anche di un taxi sociale per offrire un supporto per i trasferimenti. Verrà istituito un centro per l'ascolto gestito da psicologi.

Il Centro è la prima azienda siciliana del comparto orto-protesico e la quarta in Italia per grandezza e volumi produttivi. Il nuovo polo si estende su una superficie di 8mila mq, di cui 2.200 al coperto. Nel nuovo sito ci sarà un'area dedicata alla produzione dei dispositivi medici di circa 400 mq, un'area accettazione e show room di 450 mq, 9 ampie sale visite, dedicate alla valutazione e ai rilievi tecnici, e una sala convegno da 80 posti per la formazione di tutti gli operatori sanitari.

"Abbiamo investito in questa nuovissima sede con l'obbiettivo di realizzare una struttura che fosse pienamente integrata e al servizio della comunità, delle attività socio sanitarie e dell'avviamento allo sport paralimpico. La nostra priorità è quella di migliorare e rendere più completa possibile, a 360 gradi, la presa in carico del paziente", sottolinea Salvo Ferranti, presidente del "Centro ortopedico gruppo Ferranti".





