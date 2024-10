Mafia: ordinanza in carcere per figlio boss Ieni e per Russo

Un'ordinanza di applicazione della misura di custodia cautelare per associazione mafiosa è stata notificata dalla polizia in carcere a Giuseppe Russo, 25 anni, e Francesco Ieni, 42 anni, figlio del boss deceduto Giacomo Maurizio che era a capo del clan Pillera-Puntina. Il provvedimento è stato emesso dalla Quinta sezione del Tribunale di Catania che ha accolto un ricorso della Procura distrettuale contro la decisione del gip che aveva rigettato la misura per i reati di associazione mafiosa e per l'aggravante mafiosa nei confronti dei due indagati. Il provvedimento è stato emesso il 10 aprile 2024, è diventato irrevocabile il 24 settembre ed è stato notificato l'indomani. La notizia è stata resa nota oggi.

Al centro del provvedimento, ricostruisce una nota dalla Procura, l'operazione 'Doppio petto' della squadra mobile della Questura, eseguita il 1 dicembre del 2023, con l'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare per 18 indagati accusati, a vario titolo e con differenti profili di responsabilità, di detenzione e porto di armi, estorsione aggravata dal metodo mafioso, usura, trasferimento fraudolento di valori, associazione finalizzata al traffico e spaccio di sostanze stupefacenti. Il gip aveva concesso la misura cautelare per le ipotesi di reato avanzate dalla Procura, ma aveva rigettato la richiesta per l'associazione mafiosa e per l'aggravante mafiosa, ritenendo non sussistenti i gravi indizi. La Procura ha presentato ricorso e il Tribunale di Catania ha "ritenuto che entrambi gli indagati sarebbero stati pienamente organici al sodalizio mafioso e coinvolti nelle attività criminali dell'organizzazione".



