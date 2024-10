Il conservatorio Toscanini di Ribera va a Teatro

Il conservatorio di musica Arturo Toscanini di Ribera ha presentato, questa mattina all'Ars, la sua stagione concertistica 2024/2025 "Conservatorio a Teatro" che si terrà, dal 22 ottobre al 22 giugno, tra il Teatro Pirandello di Agrigento e il Teatro L'Idea di Sambuca di Sicilia. Un evento sarà dedicato anche ad Agrigento Capitale della Cultura 2025. "Abbiamo pensato di svolgere le attività nel territorio della provincia Agrigento - spiega il presidente del Conservatorio Arturo Toscanini, Giuseppe Tortorici - grazie alla collaborazione che si è instaurata con i due teatri storici della provincia".

"Due stagioni che si fondono in una - dice Mariangela Longo, direttore artistico della stagione - che vedono insieme masterclass, alta formazione e concerti che vanno dalla lirica alla classica, al jazz al pop rock".

Un'iniziativa strettamente legata alle iniziative per Agrigento Capitale italiana della cultura 2025. "Quello che sta facendo il conservatorio Arturo Toscanini è un miracolo - afferma il sindaco di Agrigento, Francesco Micciché - nel 2025 saremo al centro dell'attenzione. Il conservatorio sarà anche lui testimone e ambasciatore di cultura".

La stagione si aprirà il 22 ottobre, alle 21, al Teatro L'Idea di Sambuca, con Fabrizio Bosso e la Toscanini Big Band.

"Grazie a questo progetto musicale - spiega Giuseppe Cacioppo, sindaco di Sambuca - vengono messe insieme realtà distanti.

Siamo contenti che la scelta sia caduta su di noi. Sambuca ha una tradizione musicale antichissima".

La stagione proseguirà il 16 novembre, al Teatro Pirandello di Agrigento, con il Don Giovanni di Mozart. Il 6 dicembre, al Teatro L'Idea, concerto "Sfumature d'onore: dal romanticismo al Novecento". Il 14 dicembre, al Teatro Pirandello "Jazz con influenze mediterranee" a cura dell'ensemble del dipartimento di nuove tecnologie e linguaggi musicali del conservatorio. La cantante Daria Biancardi, il 20 dicembre, al Teatro Pirandello, terrà un concerto di Natale. Il 10 gennaio, al Teatro L'Idea, concerto finale della mastreclass jazz di Enrico Pieranunzi.

L'11 gennaio al Teatro Pirandello Pieranunzi in concerto insieme alla Toscanini Big Band. Il 14 febbraio, al Teatro L'Idea, concerto "Sicilie in jazz". Il 22 febbraio, al Teatro Pirandello "Toscanini's got talent" con i solisti e l'orchestra del Toscanini, selezionati tra i dipartimenti del conservatorio, per la direzione di Alberto Maniaci. Il 21 marzo, al Teatro L'Idea "Una classica modernità". Il 29 marzo, al Teatro Pirandello, l'orchestra sinfonica del conservatorio Vincenzo Bellini di Catania per la direzione di Epifanio Comis. Il 4 aprile al Teatro L'Idea un momento dedicato agli allievi del dottorato di ricerca in produzione artistica e opera lirica. Il 16 maggio, al Teatro L'Idea, concerto finale della mastreclass di Roberto Cominati. Il 17 maggio, al Teatro Pirandello, Roberto Cominati, interpreterà Rachmaninoff. Infine, il 22 giugno, in occasione della Festa della musica giovani 2024, allievi provenienti dai conservatori Italiani ed Europei si esibiranno con un concerto per chitarre elettriche e percussioni.



